Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena negó frenar crédito para megaproyectos de $1.5 billones

El Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena negó frenar el empréstito de $1.5 billones, que financia megraproyectos en la ciudad, y que fue aprobado en 2024 en el Concejo Distrital. La controversia tiene su origen en los Acuerdos Distritales 147 y 160 de 2024, expedidos por la corporación edil. Estas normas son el cimiento legal que habilita la operación de crédito público por $1,5 billones, una cifra histórica destinada a transformar la malla vial, los servicios básicos y la salud de nuestra superciudad.

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Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, OAJ, del Distrito dijo al respecto: “En el ordenamiento jurídico colombiano las medidas cautelares tienen unas reglas claras de procedencia y estas no fueron satisfechas por el accionante siquiera mínimamente. El despacho dijo expresamente que el demandante no determinó de manera clara, concreta y vigente perjuicio. En esa dirección apuntó la defensa por parte de la OAJ y así lo decidió el juez. Esta decisión mantiene la legalidad de los Acuerdos que fueron acusados por los demandantes”

El ciudadano Uriel Alfonso De Arco Paternina, con el apoyo de Valentín García Grey, interpuso una acción de nulidad simple ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena. Los demandantes argumentaban que el Distrito utilizó “información errónea”para calcular sus indicadores de endeudamiento, violando leyes de responsabilidad fiscal como la Ley 358 de 1997 y la Ley 819 de 2003.

Bajo la premisa de que este crédito pondría en riesgo la estabilidad financiera de la ciudad por los próximos 15 años y afectaría la calificación de riesgo de Fitch Ratings, los accionistas solicitaron una medida cautelar de suspensión provisional. Su objetivo era congelar el flujo de recursos que estaría destinado a megaproyectos de la ciudad, mientras el juez decidía si los acuerdos eran legales o no.

Luz verde para la ejecución del empréstito:

El 27 de abril de 2026, mediante el Auto Interlocutorio No. 254, el juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena decidió negar la suspensión provisional solicitada. Esta decisión significa que el Distrito de Cartagena puede continuar con las gestiones del crédito y la ejecución de las obras planeadas.

El despacho judicial sentenció que los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio irremediable. No hubo pruebas claras de que hubiese un daño a las finanzas de Cartagena, y que de no suspenderse los acuerdos ahora la sentencia futura resultara inútil.

Además, el juzgado precisó que el Distrito no ha violado las normas de endeudamiento, y que los actos del Concejo cuentan con motivación expresa que no ha sido desvirtuada.

*¿En qué se invertirán los $1,5 billones?*

Con este respaldo judicial, la administración

distrital asegura la continuidad de proyectos estratégicos financiados por entidades como Findeter, CAF y BID. El crédito, que tiene un horizonte de pago de 15 años (2 de gracia y 13 de amortización), impactará cinco sectores críticos.

• Infraestructura vial: Es el rubro con mayor asignación, sumando $728.661 millones. Estos recursos se destinarán a cinco megaobras clave, entre las que destacan los intercambiadores viales de la Bomba del Amparo, Ceballos, La Carolina y Ternera, además de la finalización de los 13,5 kilómetros pendientes de la Vía Perimetral.

• Servicios de acueducto y alcantarillado: Se han destinado $392.701 millones para financiar 13 proyectos de infraestructura hídrica. El objetivo es saldar deudas históricas de saneamiento básico en la zona insular, los corregimientos y el área de conurbación con Turbaco.

• Infraestructura educativa: Con una inversión de $170.251 millones, el Distrito planea la modernización de 25 sedes de instituciones educativas oficiales y la adquisición formal de la planta física del Colegio Fe y Alegría.

• Infraestructura sanitaria: El sector salud recibirá $92.181 millones, recursos que permitirán la construcción del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y de dos nuevos centros hospitalarios: el de San José de los Campanos y el de la Zona Norte.

• Deporte y justicia: Finalmente, se asignaron $89.446 millones para la creación y mejora de escenarios recreodeportivos, junto con $26.759 millones destinados al fortalecimiento de las Casas de Justicia y equipamientos de acceso a la ley en las zonas periféricas de la ciudad.

“Si para verificar la pugna entre el acto acusado y las normas superiores es menester hacer algún tipo de elucubración elaborada, ya no procede la medida cautelar”, cita el auto, recordando que la estabilidad de la administración pública debe prevalecer mientras no se pruebe lo contrario en un juicio de fondo.

Esta decisión judicial brinda seguridad jurídica a los acreedores internacionales y permite que el cronograma de megaobras de la administración Turbay Paz siga su curso, buscando mitigar problemas históricos de pobreza e informalidad en Cartagena.