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28 abr 2026 Actualizado 16:13

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Ibagué

Judicializan a hombre que habría retenido a una menor de edad para explotarla en Ibagué

Según la Fiscalía, el sujeto habría ofrecido promesas de empleo aprovechándose de su grado de vulnerabilidad económica.

La sede de la Fiscalía en Ibagué, esta ubicada en el sector Industrial El Papayo.

La sede de la Fiscalía en Ibagué, esta ubicada en el sector Industrial El Papayo.

La sede de la Fiscalía en Ibagué, esta ubicada en el sector Industrial El Papayo.
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Caracol Radio estableció que la Fiscalía General de la Nación permitieron la captura Juan Gabriel Robayo Prieto, por su presunta responsabilidad en la retención ilegal y explotación sexual de una menor de edad en Ibagué en el mes de octubre del año 2014.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el hombre habría aprovechado la condición de vulnerabilidad de la víctima y la indujo a abandonar su entorno familiar, bajo la promesa de un trabajo en Bogotá.

El procesado habría llevado a la víctima a un inmueble en Ibagué donde permaneció privada de la libertad durante varios días, en condiciones que limitaron su comunicación y movilidad”, indicó la Fiscalía.

Tras varios días la menor de edad fue liberada con la condición de que no denunciara este hecho.

Según las autoridades, Robayo Prieto, presuntamente aprovechó los momentos que la niña se encontraba sola en su vivienda para hacerle promesas de mejorar su situación económica. También habría intentado presionar a la víctima para que tuviera relaciones sexuales con un hombre, quien supuestamente la llevaría a Bogotá.

Esta persona fue imputada por los delitos de secuestro extorsivo agravado y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años; cargos que no fueron aceptados.

Dato: la Fiscalía solicitó al juez que se impusiera medida de protección para la víctima y su familia, solicitud que fue acogida.

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