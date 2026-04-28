Jóvenes del Caribe citan a candidaturas presidenciales para suscribir Agenda de Juventudes

Del 5 al 7 de mayo, Cartagena será el epicentro de la Cumbre de Juventudes Caribe 2026: Poder Juvenil en Acción, un espacio que reunirá a 28 organizaciones juveniles de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Allí, las juventudes presentarán una agenda construida colectivamente para incidir en las prioridades del próximo Gobierno y posicionar sus demandas en el debate público nacional.

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Este proceso se desarrolla en el marco de la iniciativa “Democracks: Poder Juvenil en Acción”, impulsada por la Corporación Construyendo Ciudadanía, orientada a fortalecer la participación ciudadana, la incidencia democrática y el acceso real al poder de las juventudes, especialmente de aquellas históricamente excluidas de los espacios de toma de decisión.

Mariela Milanes, directora de la Corporación Construyendo Ciudadanía, señaló que este proceso ha articulado a organizaciones juveniles del Caribe colombiano a través de los Laboratorios de Activismo por la Democracia.

“Ha sido un ejercicio regional de formación, diálogo y construcción colectiva en el que las organizaciones de base juvenil se han dado cita para generar un diálogo abierto, amplio y diverso sobre las realidades que les afectan e interesan al tiempo que fortalecen su rol como activistas en sus territorios” destacó Milanes.

Como resultado, se consolidó y ajustó la Agenda Nacional de Juventudes, una hoja de ruta construida desde 2022 que recoge las principales demandas, propuestas y visiones de las juventudes del país, y que en esta oportunidad visibiliza las demandas de las juventudes del Caribe colombiano.

La lideresa juvenil Maria Cecilia Madera, de la organización Rostro, participante de este proceso, destacó la importancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres jóvenes, especialmente de aquellas que habitan contextos rurales, étnicos y enfrentan barreras estructurales para el acceso a derechos. Dentro de las apuestas que destacó de la Agenda de Juventudes está la de impulsar políticas públicas con enfoque de género que garanticen una participación política efectiva y diferenciada.