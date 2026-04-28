Joven denuncia posible modalidad de robo en Transmilenio: “inhalé y me dio muchísimo mareo”

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril a las 4 de la tarde en la estación Ricaurte de Transmilenio, al sur de la ciudad de Bogotá.

Según reveló Anna, se encontraba esperando la ruta G43 para San Mateo: “se me acerca una mujer de aproximadamente 43 años y me toca el hombro. Me preguntó si sabía si esa ruta iba para Centro Mayor, pero se me acercó demasiado”, dijo.

Cuenta que no le respondió por prevención y que cerca a ella habían otras dos personas, un hombre y otra mujer, con quienes estaban intercambiando gestos y miradas.

Afortunadamente la joven de 25 años notó lo que estaba sucediendo y al ver que se iban a subir a un articulado detrás de ella, tomó la decisión de no hacerlo.

Fue en ese momento que notó algo extraño en su chaqueta: “ya me estaba sintiendo un poco mal, volteo la cara hacia el lado derecho [...] sentí un olor raro, como a alcohol, apenas inhalé me dio muchísimo mareo”, expresó, asegurando que en ese momento identificó que, presuntamente, la habían drogado.

La joven dijo que en medio del pánico, vió que el hombro que la mujer le había tocado, tenía una especie de pepas color naranja.

Su reacción inmediata fue correr para pedir ayuda, en un principio una pareja la auxilió y luego miembros de Transmilenio y Policía le suministraron acompañamiento.

Anna en un principio hizo un llamado en sus redes sociales para alertar a los internautas, pero hoy tiene temor, pues ha estado recibiendo amenazas anónimas.

Varias personas han comentado su publicación afirmando haber atravesado, en ese mismo sector, situaciones iguales o muy similares.

Leer también: “Nunca llegó”: Profesionales denuncian falta de pago por parte del Ministerio de Ciencia

¿Que dijo Transmilenio?

A través de un comunicado, la empresa de transporte emitió los siguientes puntos:

- Lamentamos profundamente la situación presentada y expresamos nuestra solidaridad.

- Reconocemos y destacamos su reacción oportuna al acudir de manera inmediata a nuestro personal en vía y a la Policía, una acción que resulta fundamental para activar de forma ágil los protocolos de atención y protección.

- Como fue evidenciado en este caso, una vez Anna solicitó apoyo, nuestros equipos en vía —en articulación con la Policía— actuaron de manera inmediata, brindando acompañamiento, verificando lo ocurrido y adelantando las acciones correspondientes para atender la situación.

- Reiteramos a toda la comunidad usuaria que mantenerse alerta y acudir sin demora a los colaboradores del Sistema (anfitriones, gestores, personal de seguridad) o a la Policía marca una diferencia real en la capacidad de respuesta y atención ante cualquier hecho que afecte la seguridad.

- Para este tipo de hechos, la entidad estará siempre dispuesta a colaborar con las investigaciones judiciales que se adelanten por parte de las autoridades competentes.