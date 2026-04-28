Jornada gratuita con niños en el castillo de San Felipe de Barajas contó con 7.477 visitantes

El pasado domingo 26 de abril de Entrada Gratis al Castillo de San Felipe de Barajas estuvo cargado de diversión, risas, creatividad, música y mucha ternura junto a los niños y niñas que acudieron con sus familias.

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Durante la primera parte de esta jornada impulsada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones por encargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; los pequeños colorearon dibujos de las fortificaciones y se hicieron hermosas pintucaritas en el tendal del Hospital de Tropas, vieron una obra de títeres en el tendal del Bonete, y saltaron alto en los inflables dispuestos en la batería de la Redención.

En horas de la tarde, los menores disfrutaron un show musical con los personajes de Disney en el Bonete de la fortaleza, convirtiendo el cierre de la actividad en una gran celebración.

“El Domingo de Entrada Gratis fue un espacio dedicado exclusivamente a los niños y niñas en celebración del Día de la Niñez, en el cual ofrecimos una serie de actividades recreativas en la que participaron las familias, haciendo de las fortificaciones un escenario de felicidad y unión familiar”, expresa la directora de la Etcar, Sandra Schmalbach.

La Escuela Taller Cartagena de Indias invita a seguir participando en las próximas jornadas de entrada gratuita al San Felipe de Barajas, las cuales se llevarán a cabo el domingo 17 de mayo y el domingo 7 de junio.