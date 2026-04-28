Hermana y expareja declararán en el juicio por la muerte de Diego Maradona

-FOTODELDÍA- AME8477. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 11/03/2025.- Una persona camina frente a los tribunales de San Isidro, donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este martes, en Buenos Aires (Argentina). El mediático abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina -hijas de Diego Armando Maradona- en el juicio por la muerte del astro argentino, aseguró que fue víctima de "un plan inhumano de resultado eficaz" y que "en cualquier hospital precario le hubieran salvado la vida". EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio RONCORONI ( EFE )

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en Buenos Aires, con la declaración de una de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel Maradona, y de su expareja Verónica Ojeda.

El segundo juicio por la muerte del astro comenzó el pasado 14 de abril en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, después de que el primero resultara anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de la jueza Julieta Makintach.

El proceso busca determinar si siete profesionales de la salud son culpables de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, mientras recibía cuidados domiciliarios en una casa a las afueras de la capital argentina.

Rita Mabel Maradona, integrante de una de las querellas, declaró en el primer juicio previo a su anulación y responsabilizó a las hijas del ‘Diez’ por la decisión de tratarlo, poco antes de su muerte, fuera de una institución médica: “Salieron con que le iban a hacer una internación domiciliaria. Me refiero a las hijas (...). Que yo sepa, las hijas eran las que tomaban decisiones; la que se acercó a nosotras a decirnos fue Dalma”.

Aquella audiencia fue interrumpida, con insistencia y en más de una ocasión, por el abogado de dos de las hijas del ídolo argentino para interrogarla sobre el control y usufructo de la millonaria marca comercial Maradona.

Tras la muerte de Maradona, su marca comercial ha estado en el centro de una causa penal paralela que tiene actualmente procesadas a Rita Mabel y Claudia Nora, otra de las hermanas del astro, así como a Matías Morla, abogado del exfutbolista hasta su muerte, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros.

A fines de 2025, la Justicia argentina confirmó el procesamiento de Rita Mabel y Claudia como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta y, el pasado febrero, se confirmó la prohibición de utilizar la marca.

Este martes, además, está prevista la declaración de Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre del menor de sus hijos, Diego Fernando Maradona, querellante en la causa.

También está previsto que brinde su testimonio el psicólogo Carlos Díaz, imputado en la causa, para que responda a una serie de acusaciones en su contra por parte de Gianinna Maradona, una de las hijas del astro, y a una serie de audios suyos presentados por la Fiscalía.

Además de Díaz, son juzgados en este proceso el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.