Shakira en Copacabana: confesó algo que las mujeres esperaban, ¿qué fue lo que dijo?

En un emotivo texto publicado en el diario O Globo, Shakira compartió las razones detrás de su esperado concierto en Copacabana el próximo 2 de mayo, dentro de su gira Las mujeres ya no lloran.

Credito: O Globo y Rodrigo Beltran Ampliar Credito: O Globo y Rodrigo Beltran Cerrar

La cantante relató cómo, tras un momento de quiebre personal, tuvo que reinventarse como madre, proveedora, artista y mujer.

De esa experiencia nació una gira que no busca venganza ni victimización, sino la constatación de que “llorar ya no basta”: hay hijos que sostener, cuentas que pagar y vidas que reconstruir con dignidad.

Durante sus presentaciones alrededor del mundo, Shakira descubrió que su historia reflejaba la de millones de mujeres latinas que, lejos de ser sumisas, hoy lideran hogares, proyectos y familias.

En Brasil, recordó que más de 40 millones de hogares están comandados por mujeres, un dato que la conmovió profundamente y que la llevó a dedicar esta fecha a ellas.

“Espero que este show pueda ser, aunque sea por una noche, el espejo en el que estas mujeres se reconozcan”, escribió la artista, subrayando que son ellas quienes encarnan el ADN más puro de la mujer latina contemporánea.

Shakira eligió Copacabana como escenario por su simbolismo universal: el mar, la luna, las montañas y la música que brota en cada esquina.

Para ella, Río de Janeiro es un altar natural que recuerda lo esencial de la vida: estar presente, con los pies en la arena, celebrando el amor y la felicidad.

El concierto promete ser un encuentro multitudinario donde la “marea humana se funde con la marea del mar”, un momento que, en palabras de Shakira, puede hacer que “el planeta entero nos escuche y recuerde lo que estábamos a punto de olvidar”.