Gobernadores cuestionan la falta de inteligencia tras los atentados terroristas en el país

Tolima

En el marco del encuentro “Las Regiones Proponen” de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que se realizó en Ibagué, los cuatro gobernadores de la región sur lanzaron duros cuestionamientos contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por los atentados terroristas cometidos en Cauca y Valle.

Los gobernadores de Meta, Tolima, Caquetá y el delegado del Putumayo alertaron sobre los impactos que podría generar el deterioro del orden público en sectores como la salud y el transporte.

“Seguimos preocupados los 32 gobernadores por la situación de orden público; nos preocupa, por supuesto, lo que está pasando en el territorio. Nos preocupa a veces la indolencia que hay frente a estos hechos terroristas contra nuestra fuerza pública. Es vital la seguridad para el país y recomponer el orden público, porque sin seguridad no hay desarrollo para nuestro país”, manifestó Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la FND.

Por su parte, la gobernadora del Tolima y vicepresidenta de la FND, Adriana Magali Matiz, criticó duramente el trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la política de Paz Total del Gobierno Petro.

“Lo que sucedió en Cajibío, Cauca, es una muestra más del deterioro de la seguridad en el país, una muestra más del fracaso de esa Paz Total que han anunciado tanto en Colombia. También tengo que decir que es una muestra de la poca inteligencia que tiene hoy la fuerza pública y la poca tecnología con la que cuenta nuestra fuerza pública. Vemos una fuerza pública debilitada”, acotó Matiz.

Así, la gobernadora del Tolima pidió al Gobierno nacional fortalecer las capacidades de inteligencia de la fuerza pública para advertir los ataques terroristas perpetrados por grupos armados al margen de la ley.

Finalmente, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, hizo un llamado a la unidad frente a la situación de orden público.

“Hoy el llamado desde la Federación Nacional de Departamentos es que no podemos ser indolentes con los atentados a nuestra ciudadanía y a las Fuerzas Militares y de Policía. Este es un país que reclama paz y unidad territorial. Debemos rechazar y condenar cualquier acto terrorista que se presente en cualquier parte del territorio colombiano”, sentenció.