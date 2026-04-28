Gillian Maltz, la escritora que está conquistando la industria del entretenimiento

Hoy, en cambio, escribe comedias irreverentes en Los Ángeles, cuenta con representación literaria, múltiples reconocimientos del Austin Film Festival y una carrera que no para de crecer. La escritora y productora canadiense es una de las voces más originales que emergen en el circuito televisivo y de entretenimiento estadounidense.

Todo comenzó con una decisión que, en sus propias palabras, se sintió monumental. “Cuando fui aceptada y tuve que decidir si iba a estudiar en Los Ángeles, sentí que estaba decidiendo si estaba dispuesta a apostar por mí misma y por mis ambiciones como guionista, aunque fuera arriesgado dejar toda mi vida en Canadá atrás”, recuerda Maltz. Esa apuesta fue su admisión al programa de MFA en Escritura para Cine y Televisión de la USC School of Cinematic Arts, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en su campo, y el punto de inflexión que redefinió su trayectoria para siempre. “Ahora tengo la enorme suerte de tener una carrera aquí y estoy muy feliz de haber venido a los Estados Unidos.”

Maltz llegó a USC con una sólida formación académica: se graduó summa cum laude de la Universidad McMaster de Canadá, con honores combinados en Literatura Inglesa y Estudios Culturales. Esa base humanística, lejos de ser un desvío, resultó ser un activo invaluable. “Estudiar artes liberales fue increíblemente beneficioso para mi desarrollo como escritora. No tuve tantas oportunidades de trabajar en mis textos en taller, pero recibí una educación interdisciplinaria que me dio muchos intereses fuera de la industria del entretenimiento. Irónicamente, esos intereses me inspiran creativamente y me han dado mucho que explorar en mi escritura”, explica.

Fue en USC donde realmente se forjó como guionista profesional. “Allí me enfoqué en los aspectos técnicos del guion, afilé mi punto de vista y aprendí a escribir guiones a una velocidad vertiginosa”, dice. Esa velocidad y voz distintiva pronto encontrarían su primer escenario real en Welcome to Aloha, una comedia de cámara única en formato de serie web en la que Maltz se desempeñó como escritora y productora supervisora — uno de los logros que ella misma identifica como centrales en su carrera. “Fue una experiencia increíblemente gratificante. Trabajar como escritora-productora, improvisar chistes sobre la marcha y participar en el casting fue una verdadera alegría”, recuerda con entusiasmo. Ver su trabajo cobrar vida en pantalla, tras horas de intenso desarrollo y escritura junto a su socia creativa, representó para ella la prueba más concreta de que el camino elegido era el correcto.

Otro capítulo significativo llegó con su participación en Filling In Phyllis, un podcast de comedia donde se desempeñó como productora asociada y escritora de segmentos. El proyecto le permitió compartir set con figuras como Joel Kim Booster, a quien describe como “uno de mis escritores de comedia favoritos trabajando hoy en día”. Esa experiencia, junto a su trabajo previo en Birthday Girls al lado del galardonado escritor Larry Balmagia — ganador del Emmy y veterano de series como M*A*S*H, Cheers y Saved by the Bell — continuó consolidando su perfil dentro del mundo de la comedia televisiva estadounidense.

El reconocimiento institucional no tardó en llegar. El Austin Film Festival, uno de los festivales más respetados por su enfoque en los escritores, seleccionó su trabajo en dos ocasiones consecutivas: en 2024, su spec de comedia basada en Big Mouth, titulada “Elbow Room”, avanzó a la segunda ronda; en 2025, su piloto original Dough repitió el logro. Para Maltz, estos reconocimientos van más allá de lo simbólico. “El Austin Film Festival es muy especial porque está dedicado específicamente a elevar a los escritores. Ser reconocida por esta organización dos años consecutivos fue significativo por esa razón: que otros escritores entiendan tu trabajo y te animen a seguir mejorando fue algo increíble”, afirma. Tampoco es casualidad que esos reconocimientos contribuyeran directamente a que obtuviera representación literaria con Jason Lubin de First Story Entertainment. “El Austin Film Festival es una organización tan reconocida y respetada que mis éxitos allí definitivamente me ayudaron a obtener representación literaria”, señala. El éxito de Gillian en concursos de escritura comenzó cuando era apenas una adolescente; quedó en segundo lugar en toda la provincia de Ontario en el Concurso Literario del Día del Recuerdo de la Royal Canadian Legion en 2013, tras haber ganado el primer lugar en su distrito local.

Esa representación, a su vez, abrió puertas que de otro modo habrían tardado mucho más en abrirse. “Gracias a mi representación, he podido hacer networking con tantas grandes productoras y estudios, y construir relaciones clave en la industria”, explica Maltz, quien también ha pasado tiempo en las oficinas de Voltage Pictures — una productora ganadora del Óscar.

El futuro de Gillian Maltz es tan prolífico como su presente. Junto a su socia creativa, actualmente trabaja en una comedia romántica y desarrolla una serie para adultos jóvenes. ¿Qué historias siente que es su misión contar? La respuesta revela quién es Maltz como artista. “Estoy emocionada de seguir llevando mis comedias alocadas a los Estados Unidos, así como mi sensibilidad de comedia oscura, que creo que brillará especialmente en el soleado Los Ángeles, donde todos están tan obsesionados con aparentar que tienen todo bajo control. A mí eso no me importa. Quiero seguir contando historias sobre personas raras y cómo lidian con su rareza”, dice, con la honestidad despreocupada que caracteriza tanto su escritura como su personalidad.

La chica que alguna vez dudó entre la academia y el cine ya no duda en nada. Gillian Maltz apostó por sí misma, cruzó la frontera y está escribiendo — con humor, con voz propia y con brillo en los ojos — el capítulo más emocionante de su carrera.