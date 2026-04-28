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28 abr 2026 Actualizado 12:11

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Disponible preventa de abonos para partidos de Real Cartagena en cuadrangulares

Una vez finalizada esta fase, la venta se abrirá al público general y estará disponible hasta las 5:00 p.m. del sábado 2 de mayo

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Real Cartagena informó a su hinchada y al público en general que ya está disponible la preventa de los abonos para los tres partidos en condición de local en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2026-1, en los que enfrentará a Bogotá FC, Unión Magdalena y Barranquilla FC.

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La preventa estará habilitada desde el martes 28 de abril al mediodía hasta el jueves 30 de abril al mediodía. Este periodo de compra será exclusivo para los usuarios de la tarjeta dale! Real Cartagena, quienes además tendrán el beneficio de 2x1 en la compra del abono utilizando la tarjeta auriverde.

Una vez finalizada la preventa, la venta se abrirá al público general y estará disponible hasta las 5:00 p.m. del sábado 2 de mayo.

Cabe aclarar que el beneficio de 2x1 en el abono, al pagar con la tarjeta dale! Real Cartagena, solo estará disponible durante el periodo de preventa. Finalizado este plazo, no será posible acceder a dicho beneficio, incluso si la compra se realiza con la tarjeta.

Real Cartagena

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Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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