Disidencias de Calarcá estarían detrás del homicidio de un líder social en Ibagué

Ibagué

Las primeras versiones conocidas apuntan a que el frente Joaquín González de las disidencias de las Farc estaría detrás del homicidio del agricultor y líder comunitario Luis Eduardo Álvarez, cometido el pasado viernes 24 de abril en la vereda Charco Rico de Ibagué, capital del Tolima.

Según informó el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, tras conocerse el homicidio del agricultor, la Sexta Brigada del Ejército Nacional desplegó tropas en la zona, las cuales se encontraron con integrantes del frente Joaquín González y sostuvieron combates en la zona rural de Rovira, municipio vecino de Ibagué.

“En atención a esta lamentable muerte, el Ejército Nacional intervino la zona e hizo operativos durante toda la semana. De esa operatividad tenemos noticias de que se dieron importantes enfrentamientos con las disidencias del frente Joaquín González el día de ayer. Nuestros héroes de la patria siguen en terreno haciendo esta actividad y siguiendo el rastro de estos delincuentes”, comentó.

El hallazgo del frente Joaquín González en la zona guarda relación con las versiones preliminares conocidas sobre el homicidio del agricultor, las cuales apuntan a que hombres armados llegaron en horas de la noche a su finca, donde se encontraba junto a su esposa, y le dispararon en repetidas ocasiones.

“Han estado haciendo presencia e intentan ingresar a Ibagué; lo han intentado durante varios años y, en la actuación de nuestro Ejército, se ha logrado siempre contenerlos. La preocupación fue en su momento y todavía es materia de investigación que un campesino perdió la vida en esa zona limítrofe y en ese corredor, y por eso se hizo la intervención del Ejército.

Los combates arrojaron resultados como la recuperación de un menor de edad, la incautación de armamento y material de intendencia y, al parecer, habría muerto abatido alias ‘Esteban’ o ‘El costeño’, quien era el nuevo cabecilla de las disidencias de Calarcá en el Tolima.