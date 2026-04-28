Desarticulan organización dedicada al hurto de residencias en Ibagué y el Guamo, Tolima

Ibagué

La Policía en Ibagué logró la desarticulación de la estructura conocida como ´Los Scooter´, señalada de cometer varios hurtos a viviendas en la comuna 6 y el sector del Totumo en Ibagué, como también en el municipio del Guamo.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en el operativo realizado los barrios Nazareth y El Bunde se detuvo a dos hombres y una mujer por orden proferida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué.

“De acuerdo con las labores investigativas, el presunto líder de esta estructura fue identificado como Diego Echeverry, conocido como alias ´Pinocho´, de 35 años, quien registra 14 anotaciones judiciales por el delito de hurto y al parecer, era el encargado de coordinar los actos delictivos”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Otro de los integrantes sería Juan Polanco, alias ´Chirgua´, de 32 años, quien presenta 3 anotaciones judiciales por hurto, una por lesiones personales y una por violencia intrafamiliar. Según la investigación, sería la persona encargada de ingresar a las viviendas para materializar los hurtos.

También fue capturada Erika Parrado, alias ´Erika´ de 33 años, quien registra una anotación judicial por hurto y una por calumnia. Esta mujer, presuntamente, cumplía funciones de transporte de los integrantes de la estructura y además actuaba como campanera, alertando sobre la presencia de la comunidad o las autoridades.

Los presuntos integrantes de esta estructura estarían vinculados con cinco hechos de hurto a residencias registrados durante el año 2024, en los cuales habrían sustraído computadores, tablets, celulares, joyas y dinero en efectivo, elementos avaluados en aproximadamente $35 millones.

Dato: tras la legalización de la captura estas tres personas fueron enviadas con prisión domiciliaria.