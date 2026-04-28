Delincuentes se robaron 4 bicicletas de un valor de más de $100 millones en una tienda en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que delincuentes se robaron 4 bicicletas de la tienda de razón social Especialized ubicada en la calle 44 con avenida Ambalá, los hechos sucedieron en la madrugada del lunes 27 de abril.

En videos de seguridad se observa como los ladrones rompieron el vidrio panorámico del almacén y en cuestión de 5 o 6 minutos se llevaron las bicicletas avaluadas en cerca de $100 millones.

Según Andrés Gutiérrez, trabajador de la tienda de bicicletas, recibieron la llamada que habían roto los vidrios de la tienda y habían ingresado varias personas que perpetraron el hurto.

“Uno de los compañeros llega a la tienda y evidenció que la puerta estaba rota, al percatar confirmó que las bicicletas que no estaban eran de alto valor, al revisar los videos vemos unas personas sospechosas estuvieron en la tienda el viernes preguntando por bicicletas al momento de darles la información se evidenciaba que estaban mirando donde estaban las cámaras”, destacó Gutiérrez.

Aunque se llevaron 4 bicicletas de alto valor, no lograron sustraer otra que tenía un costo superior debido a que la habían movido del lugar de donde estaba el día que llegaron a la tienda a hacer inteligencia.

“La más económica es de $19 millones, hay una $29 millones y otra de $36 millones las que lograron llevarse en una camioneta blanca, entran con el rostro tapado y con guantes, se alcanza a evidenciar el rostro de una”, manifestó.

Al parecer los delincuentes serían los mismos que robaron una tienda de esta marca hace unos días en Ciudad Salitre en Bogotá “Es una banda que tendría bien analizada la marca, alertamos a las personas que tienen esta misma marca y bicicleta, esperamos que las autoridades actúen”.