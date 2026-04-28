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28 abr 2026 Actualizado 21:27

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Definido recorrido del Día del Trabajo 2026 en Cartagena

La actividad se desarrollara en horas de la mañana

Definido recorrido del Día del Trabajo 2026 en Cartagena

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Definido recorrido del Día del Trabajo 2026 en Cartagena

En Cartagena se desarrollara el viernes 1 de mayo del 2026, desde las 07:00 horas, en el coliseo de combate al lado del Colegio Departamental.

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La marcha tomará la avenida Pedro de Heredia en dirección occidente y al llegar a la altura de los Cuatro Vientos, tomará al barrio El Cairo, hasta llegar al pequeño parque del barrio Las Villas del sector Zaragocilla, siguiendo por la calle San Luis, calle principal que conduce a la intersección de la avenida de El Consulado.

Llegará por la parte detrás del centro comercial Los Ejecutivos, doblando a la derecha por la calle que conduce al barrio Los Calamares, siguiendo a la derecha por el parque de La Virgen hasta salir por la calle de La Canalita, segunda etapa de Los Calamares.

Tomará la llamada calle de La Lengua, que conducen a el barrio Nuevo Bosque, para terminar la movilización en el campo de softbol de Nuevo Bosque, donde se llevara a cabo un plantón con grupos culturales, artísticos, discursos de organizaciones sociales, partidos alternativos, sindicatos, pensionados, afros, indígenas y comunidades.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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