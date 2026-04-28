Corredor Histórico del Parque de La Marina apuesta por lo ambiental sobre la infraestructura vial

Más allá de la infraestructura y la movilidad, el Corredor Histórico del Parque de La Marina, habilitado recientemente por el Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se consolida como una intervención con un fuerte componente ambiental que aporta a la sostenibilidad y a la recuperación del paisaje urbano del cordón amurallado.

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La obra integró cerca de 3.960 metros cuadrados de paisajismo, con la siembra de cuatro palmas reales y 55 palmeras de coco, además de especies nativas que enriquecen la biodiversidad del sector y continuidad paisajística a lo largo del corredor. A esto se suma la siembra de mangles en la zona verde y la implementación de un nuevo sistema de riego que garantiza la conservación de la cobertura vegetal.

Este corredor fue concebido como un espacio donde la infraestructura dialoga con la naturaleza. La selección de especies responde a criterios técnicos contemplados en el manual de silvicultura urbana, priorizando plantas adaptadas al entorno local, con una diversidad de formas, colores y texturas que hoy le dan vida a este nuevo acceso al Centro Histórico.

El componente ambiental del Corredor Histórico se suma a una estrategia más amplia que viene desarrollando el Distrito para la recuperación ecológica de la ciudad. A la fecha, se han recuperado más de 60 mil metros cuadrados de áreas degradadas mediante jardines biodiversos y se han sembrado más de 20 mil árboles en distintos puntos del territorio.

Además, Cartagena cuenta hoy con un censo de arbolado actualizado, procesos de zonificación de bosque seco tropical y de manglares, así como un nuevo manual de silvicultura que orienta técnicamente cada intervención.

La administración distrital en cabeza del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, también ha dispuesto una estrategia de mantenimiento permanente para garantizar que las especies sembradas en el Corredor Histórico se conserven en óptimas condiciones durante todo el año, consolidando este espacio como un referente ambiental y urbano.

“El mensaje para todos los cartageneros es que primero vengan aquí al Centro Histórico, que caminen por este maravilloso corredor, que disfruten de lo lindo que es Cartagena y que por encima de todo cuiden nuestra ciudad, cuiden nuestro patrimonio, no arrojen basura, no pisen las plantas, cuídenlas”, aseguró Mauricio Rodríguez, director del EPA Cartagena.

Con este corredor, Cartagena no solo gana una nueva conexión vial, sino también un espacio verde que invita al disfrute responsable, al cuidado del entorno y a la construcción de una ciudad más sostenible.