China principal proveedor de Colombia en Materiales de Construcción: ¿Oportunidad o Amenaza?

Columna de Opinión por: Carlos Espinosa Osorio

En 2025, China desplazó a Estados Unidos como principal proveedor de Colombia. No es un hecho lejano: articulos de ferretería, acero, materiales sostenibles y maquinaria amarilla entrando cada día a nuestras obras. El cambio tiene cifras claras: las compras a China pasaron de US$15.936 millones en 2024 a US$19.375 millones en 2025, un crecimiento anual del 21,6%. En contraste, las importaciones desde Estados Unidos registraron una variación negativa de -1,8%, al pasar de US$16.464 millones a US$16.175 millones. El 26,2% de lo que importamos ya viene del gigante asiático, y en construcción su huella es estructural.

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¿Cuáles son esos productos?

Primero, metales y estructuras. El acero chino sostiene las columnas de los proyectos de construcción. Barras, vigas, tuberías y mallas llegan a precios competitivos. Hay aranceles para proteger al productor local, pero sin ese insumo muchos proyectos VIS no serían viables. ¿Proteccionismo o competitividad?

Segundo, acabados y ferretería. Aquí China ganó por diseño y costo. Porcelanato, grifería, cerraduras y paneles LED estan en la vivienda social hasta centros comerciales. El ferretero lo sabe: si no lo exhibe, pierde la venta.

Tercero, maquinaria y equipo. Excavadoras, mezcladoras y herramientas “made in China” democratizaron la tecnificación. Una obra mediana hoy accede a equipos que antes solo tenía el gran constructor. Eso es eficiencia.

Y cuarto, materiales sostenibles. Paneles solares, casas modulares, aislamientos térmicos. China no solo vende barato; vende la transición energética que el país prometió.

El dato no lo dice todo. Depender de un solo proveedor es riesgo logístico y geopolítico. La salida no es cerrar la puerta, es abrirla con inteligencia: exigir estándares, negociar transferencia tecnológica y fortalecer la industria local para que compita, no para que se esconda.

China ya está en la mayoría de las obras en Colombia. La pregunta es si usaremos ese andamio para construir una industria más fuerte, no más dependiente.