Cartagena se viste de blanco y posiciona al Caribe colombiano como epicentro del lujo experiencial

Diner en Blanc continúa posicionándose como una de las experiencias globales más relevantes en los sectores de cultura, empresa, turismo y moda, consolidando la región Caribe colombiana como un territorio estratégico para eventos de alto nivel. En su segunda versión, el evento espera reunir en Cartagena a 1.000 asistentes, con una participación estimada de hasta 40% de visitantes internacionales en el mes de septiembre.

Este evento genera una activación directa de la economía local, integrando a más de 40 actores, entre proveedores, marcas aliadas y talento creativo, y dinamizando sectores clave en toda la costa Caribe, como hotelería, gastronomía, producción de eventos, transporte y servicios. El modelo de negocio del evento se basa en un esquema equilibrado, donde aproximadamente el 50% de los ingresos proviene de patrocinadores y el otro 50% de los asistentes, consolidando una plataforma sostenible que combina experiencia, marca y comunidad.

En su edición anterior en Cartagena, el evento logró una visibilidad mediática y digital valorada en más de $580 millones de pesos, con presencia en medios locales e internacionales, redes sociales y embajadores de marca, amplificando el posicionamiento, no solo de la ciudad, sino de la región Caribe como destino de experiencias premium.

Por su parte, Paula Peña, vocera de Diner en Blanc, agregó que: “Este evento deja huella en la ciudad porque activa múltiples industrias al mismo tiempo y proyecta una imagen de un Caribe colombiano contemporáneo, creativo y preparado para competir en el escenario global de experiencias de alto nivel”.

Impacto en la región Caribe

Uno de los diferenciales de Diner en Blanc es su capacidad de transformar temporalmente el espacio público en un escenario cultural de alto impacto. La locación, que se mantiene en secreto hasta el último momento, permite resignificar lugares emblemáticos de ciudades de la costa Caribe, generando nuevas narrativas sobre el uso del espacio urbano, apropiación ciudadana desde la estética y la cultura, y contenido visual de alto impacto.

Este formato no solo fortalece la identidad de Cartagena, sino que impulsa el posicionamiento de toda la región Caribe como un territorio capaz de albergar experiencias sofisticadas, organizadas y culturalmente relevantes.

Una pasarela a cielo abierto

El código de vestuario completamente blanco convierte a Diner en Blanc en una de las expresiones más visibles de moda colectiva en el país.

En su edición anterior, el evento generó más de $120 millones de pesos en ventas de moda y accesorios, impulsando el trabajo de diseñadores colombianos y comunidades artesanales de la región Caribe, incluyendo artesanos de San Jacinto vinculados al proyecto a través de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Más que un requisito estético, el blanco se convierte en un lenguaje visual que unifica a los asistentes y eleva la experiencia a un nivel artístico, donde cada participante es protagonista.

Turismo de alto valor

El evento atrae a un perfil de visitante que prioriza experiencias memorables, exclusivas y culturalmente enriquecedoras.

Con una participación estimada de asistentes internacionales, Diner en Blanc contribuye a dinamizar el turismo en la región Caribe, aumentando la ocupación hotelera, impulsando el consumo en restaurantes y fortaleciendo la cadena de valor del sector en distintas ciudades del litoral.

Además, la generación de contenido en redes sociales y medios internacionales amplifica el alcance del evento, proyectando al Caribe colombiano ante audiencias globales.

Empresa, marca y valor: una plataforma de conexión estratégica

Para las marcas, Diner en Blanc representa una oportunidad de conexión auténtica con audiencias de alto valor en un entorno cuidadosamente curado. En su edición pasada, el evento contó con la participación de más de 15 marcas y entidades aliadas, incluyendo organizaciones públicas y privadas, aerolíneas, hoteles, embajadas y compañías del sector financiero y de consumo.

La integración de las marcas se realiza a través de experiencias diseñadas a medida, que priorizan la estética y la coherencia del evento, permitiendo generar recordación sin romper la armonía visual.

Comunidad e impacto social

Diner en Blanc no solo activa la economía, sino que también incorpora un componente social al generar aportes a fundaciones locales y promover la inclusión de actores de la región Caribe en su cadena de valor. Desde la contratación de proveedores locales hasta la visibilización de talento creativo y artesanal, el evento se construye en colaboración con la ciudad, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia.

“Más allá de las cifras, el impacto real radica en la capacidad de conectar cultura, empresa y ciudad en una experiencia que deja huella. Diner en Blanc no solo llega a Colombia, se integra a su identidad y la proyecta al mundo”, afirmó Peña.

El objetivo de Diner en Blanc en Colombia es consolidarse como una cita anual clave en la agenda cultural y empresarial del país, con un crecimiento orgánico que prioriza la calidad de la experiencia. A mediano plazo, el evento proyecta su expansión hacia otras ciudades como Barranquilla y Bogotá, fortaleciendo su presencia en la región sin perder su esencia.