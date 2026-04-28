Cartagena rinde tributo al legado de Delia Zapata Olivella en el Día Internacional de la Danza

El próximo 29 de abril, la ciudad se une a la celebración del Día Internacional de la Danza con una programación que pone en el centro la memoria y la formación técnica. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) ha preparado una agenda nutrida en el Teatro Adolfo Mejía, cuyo eje principal será un homenaje póstumo a la maestra Delia Zapata Olivella. Durante la jornada, se realizará un conversatorio profundo sobre su trayectoria y el impacto de su obra en la identidad nacional, reafirmando su posición como un pilar del folclor colombiano.

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“Honrar a Delia Zapata es honrar la esencia misma de nuestra identidad. Desde la Administración Distrital, celebramos que este día no solo sea un tributo a nuestra historia, sino también un reconocimiento a todas las personas que se dedican al arte de la danza en la ciudad”, manifestó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, afirmó que: “Para nosotros es una prioridad fortalecer el tejido humano de la danza. Este 29 de abril, el Teatro Adolfo Mejía recibirá a un gremio que se capacita y que reconoce en sus referentes, como la maestra Delia, la inspiración para seguir transformando nuestra sociedad. Trabajamos de la mano con el Consejo de Área para que estas oportunidades de formación y estos espacios de memoria sigan creciendo”.

Además del componente académico y cultural, el evento será el marco para la certificación de los artistas y gestores que culminaron con éxito el curso realizado en alianza con la Universidad de San Buenaventura. Este proceso formativo, que nació de una propuesta directa del Consejo de Área de Danza, busca elevar el nivel de competencia y profesionalismo de quienes mantienen vivas las tradiciones festivas a través del movimiento en cada rincón de la ciudad.

La entrada a este evento conmemorativo es gratuita y se extiende una invitación abierta a todos los bailarines, coreógrafos, gestores culturales y ciudadanía en general para que se sumen a este reconocimiento de nuestra riqueza dancística.