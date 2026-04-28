Capturan en Cartagena a alias “Cellman”

En las últimas horas, la Policía Nacional de los Colombianos, capturó en flagrancia a un actor criminal dedicado al hurto, conocido con el alias de “Cellman”, luego de que ingresa a un establecimiento comercial de venta de celulares en el barrio la candelaria, para sustraer de las vitrinas 5 equipos móviles de diferentes marcas.

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Gracias al oportuno aviso de la comunidad, la zona de atención, logro sorprender dentro del establecimiento a este actor criminal, incautándole un arma de fuego tipo traumática y recuperar los celulares, avaluados en más de cuatro millones de pesos.

Alias “cellman”, quien presuntamente es un actor reincidente del delito de hurto en la ciudad, fue puesto a disposición de la fiscalía general de la nación.

Al respecto de esta captura, el Teniente Coronel Carlos Andrés Nieto Cruz, comandante operativo de la Metropolitana de Cartagena, manifestó, “La comunicación efectiva entre la institución y la comunidad, nos permite actuar con contundencia frente al delito, cerrarle el cerco a estos actores delincuenciales que pretender afectar la tranquilidad de la ciudadanía. Seguiremos fortaleciendo nuestras zonas seguras y la participación activa de los integrantes de la red de apoyo que tenemos desplegada en la ciudad.”