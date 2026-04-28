Cae “El Gordo”, con una pistola y munición en el barrio 20 de Julio

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a un sujeto, en el sur de la ciudad.

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El operativo se llevó a cabo en el barrio 20 de Julio, mediante actividades de registro y control, capturando a un sujeto de 28 años conocido como ‘El Gordo’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo pistola marca Jericho 941 PSL, calibre 9 milímetros y con seis cartuchos de igual calibre sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizadas en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

El capturado presenta cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 237 personas, logrando incautar 212 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.