Cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ habría muerto en combate con el Ejército en el Tolima

Tolima

En medio de los combates que sostuvo el Ejército Nacional en las últimas horas con el frente Joaquín González de las disidencias de las Farc en Rovira, habría sido abatido su cabecilla, alias “Esteban” o “El Costeño”.

La información fue entregada por el coronel Andrés Vargas, jefe de Estado Mayor y comandante (e) de la Sexta Brigada, quien indicó que, según reportes preliminares, el presunto integrante del grupo armado ilegal habría fallecido durante el enfrentamiento en la vereda El Tuamo, en Rovira, en límites con Ibagué.

Sin embargo, las tropas continúan en la zona adelantando labores de verificación para ubicar el cuerpo de quien sería el sucesor de alias “Marcos”, capturado días atrás en Bogotá y quien, hasta ese momento, era el cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Tolima.

“Este hombre sería uno de los responsables de extorsión e intimidación a la comunidad. La información preliminar da cuenta de que este sujeto, durante los combates, habría fallecido, por lo que estamos adelantando el seguimiento y la recuperación del cuerpo, con el apoyo de la comunidad. Además, se presentaron dos heridos”, expuso el coronel.

En los operativos también fue recuperado un menor de edad que pertenecía al grupo armado e incautadas dos armas tipo fusil Galil, un arma tipo subfusil Mini Uzi, múltiples equipos de campaña, chalecos multipropósito, municiones de diferentes calibres, elementos de intendencia y material tipo propaganda de las Farc-EP.

“Nosotros continuamos con las operaciones en Rovira y el territorio para brindar seguridad a la comunidad. Como lo ha dicho nuestra gobernadora, quien asuma como cabecilla tendrá la respuesta contundente de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, expuso el coronel.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló que el sujeto ya estaba plenamente identificado por las autoridades, destacando que se trataría de uno de los principales cabecillas de esta estructura ilegal que delinque en varios municipios del departamento, como Rovira, Ibagué y Roncesvalles.