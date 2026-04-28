Armada de Colombia rescata a 14 personas tras naufragio en el río Magdalena

En desarrollo de operaciones de control, vigilancia y seguridad fluvial, unidades de la Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 adscrita a la Fuerza Naval del Caribe, atendieron de manera oportuna una emergencia presentada en el río Magdalena, a la altura del municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar.

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De acuerdo con la información preliminar, la embarcación de transporte fluvial habría presentado fallas mecánicas en su sistema de gobierno. En un intento por aproximarse a la orilla, el desplazamiento de los ocupantes hacia uno de los costados habría provocado el volcamiento y posterior hundimiento de la nave.

De forma inmediata, unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17, desplegadas en el área, acudieron al lugar e iniciaron labores de búsqueda y rescate, logrando salvaguardar la vida de 14 personas. La operación contó además con el apoyo de pobladores que transitaban por la zona.

Posteriormente, los Infantes de Marina brindaron asistencia humanitaria a los afectados y apoyaron la recuperación de la embarcación, trasladándola a un lugar seguro, lo que permitió restablecer la normalidad en el sector.

La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la protección de la vida humana y la seguridad en los ríos del país, e invita a las comunidades a seguir las recomendaciones de seguridad fluvial y reportar de manera oportuna cualquier emergencia a las autoridades competentes.