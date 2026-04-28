Arelys Henao: anuncia concierto en el Movistar Arena para festejar 30 años de carrera musical

Este 17 de octubre, el Movistar Arena abrirá sus puertas para la gran “Celebración de los 30 años de trayectoria artística de Arelys Henao”.

Credito: Diana J. Alfonso M Ampliar Credito: Diana J. Alfonso M Cerrar

Será una noche cargada de emociones y sorpresas, donde los asistentes podrán recorrer junto a ella los éxitos que han marcado su carrera.

Canciones como “Señor Prohibido”, “Mi Historia”, “Lo Pasado, Pisado”, “Amante de Amigo”, “La Patrona”, “Amarga Despedida”, “No Podemos Callar”, “Fue Mi Culpa” y “Flores en Vida” estarán presentes en el repertorio.

Cada tema representa un capítulo en la vida de la artista, consolidando un camino de esfuerzo y triunfos que la han convertido en referente indiscutible de la música popular.

Este concierto será un homenaje a “La Reina de la Música Popular”, fruto de un trabajo constante e imparable, marcado por la disciplina y la entrega total al arte.

Con orgullo, Arelys celebra que su voz ha llegado a países como México, Estados Unidos, España, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Chile, llevando la cultura colombiana a escenarios internacionales.

En palabras de la propia artista: “Es una alegría muy grande poder cumplir estos 30 años de trayectoria artística. Doy gracias a Dios, a mi familia, equipo de trabajo, seguidores y medios de comunicación, quienes siempre han estado presentes. Los espero en el Movistar Arena para que celebremos esa historia que hemos construido juntos”.

La velada se perfila como la gran fiesta de la música popular, un homenaje a la tenacidad de una mujer que nunca se rindió y que hoy celebra sus logros con la frente en alto junto a su gente.