Alcaldía de Cartagena y Dadis piden ignorar mensajes en redes que invitan a no vacunarse

Acudir a los canales de comunicación institucionales de la Alcaldía de Cartagena, del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la ESE o EPS, ante cualquier duda sobre las jornadas de vacunación, es el llamado de la autoridad sanitaria del Distrito, ante cadenas de desinformación que circulan en redes sociales y que invitan a “no vacunarse”.

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Sobre los efectos que pude causar este tipo de mensajes denominados por expertos como infondemia - exceso de información (veraz o no) que dificulta que las personas accedan a aquella proveniente de fuentes fiables y obtengan orientaciones validas en momentos en que se hace necesario para la toma de decisiones- el director del Dadis, Rafael Navarro España, señaló qué este tipo de información, generalmente falsa, pone en peligro de muerte a millones de niños por no vacunarse contra enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión.

Navarro España invitó a los padres de familias y cuidadores a tomar la decisión de vacunar a sus hijos, no con base en información que surja de las redes sociales, toda vez que la consecuencia es que los niños desarrollen una enfermedad que se pudo prevenir con la vacuna. Pero, al no hacerlo, les puede dejar secuelas de por vida e, incluso, causar la muerte.

Actualmente en el Distrito de Cartagena se desarrolla la Segunda Jornada Nacional de Vacunación y la Semana de Vacunación de las Américas, bajo el lema: “Tu decisión marca la diferencia”, entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2026.

El objetivo de esta jornada es aumentar las coberturas de vacunación al 95%, con todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), reducir el número de personas susceptibles y fortalecer la confianza en las vacunas como herramienta esencial para prevenir enfermedades.

Además, se busca promover el acceso equitativo, evitar oportunidades perdidas de vacunación e incluir la protección contra COVID-19 dentro de las estrategias de inmunización.

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento de la vacunación en Cartagena y corregimientos están disponibles 70 IPS públicas y privadas del Distrito, tanto para iniciar como para completar esquemas, de manera gratuita, seguras y salvan vidas.

Como complemento equipos básicos en salud de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias están vacunando en instituciones educativas, hogares administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y casa a casa.

Sobre las agenda de esta semana Edelia Pájaro, líder Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Dadis, señaló que este miércoles 29 y jueves 30 de abril los equipos básicos estarán vacunando en las faldas de la Popa En los sectores Pablo Sexto I y Pablo Sexto II. En la siguiente semana, durante el mes de mayo, estarán atendiendo otros sectores de las faldas de la Popa como y los barrios La María y la Esperanza, ya que se ha detectado que esta zona es donde existen el mayor número de niños con esquemas incompletos.

En Cartagena, en lo que va del mes de abril, se han aplicado 23.688 dosis de diferente biológicos.

Las personas pueden acceder a vacunas de manera gratuitas como del Esquema Regular, Influenza, Sarampión dosis adicional, VPH, Triple Viral, Tétano -Difteria - Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, DPT Acelular, Tétano y Covid- gestante, población susceptible para Fiebre Amarilla y población susceptible para COVID-19.