Alcalde Dumek Turbay acuerda con transportadores de Bayunca nuevo modelo diferencial de movilidad

En un nuevo espacio de diálogo directo con las comunidades, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sostuvo este lunes una reunión con conductores del transporte colectivo de Bayunca, con el propósito de escuchar sus necesidades y avanzar en soluciones integrales que permitan fortalecer la movilidad de esta zona rural y mejorar las condiciones del gremio transportador.

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Durante la reunión, el mandatario destacó que Bayunca, como territorio con fuerte identidad comunitaria y arraigo afrodescendiente, requiere soluciones construidas desde sus propias dinámicas sociales, culturales y territoriales, razón por la cual el Gobierno distrital impulsará un modelo diferencial que responda a las características particulares de esta población.

Entre los principales temas abordados estuvo la estructuración de una cooperativa de transporte que permita organizar al gremio, avanzar hacia tarifas diferenciales para la comunidad y consolidar una ruta propia y fortalecida para el territorio.

“La idea no es solamente que sean identificados con calcomanías o que tengan una ruta central. Este es un proyecto crucial y prioritario para el gobierno. Queremos construir un modelo que se convierta en ejemplo para Cartagena y el departamento”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Asimismo, el alcalde Turbay anunció que se trabajará en la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad de los conductores y usuarios, como parte de la estrategia de modernización y fortalecimiento del sector.

“El cumplimiento de esto debe ser de doble vía: cumple el Gobierno con lo prometido y cumple el gremio transportador con los compromisos pactados. Queremos convertir esta iniciativa en un modelo entre el DATT y los conductores”, agregó.

Actualmente, este sistema de transporte colectivo moviliza diariamente a miles de ciudadanos desde Bayunca hacia distintos puntos de Cartagena, con una operación aproximada de 56 vehículos, cubriendo rutas hacia el centro de la ciudad y el mercado de Bazurto, con un punto de acopio ubicado en la panadería Juanchopán, sobre la vía de La Cordialidad con Anillo Vial.

La primera fase de este proyecto será la caracterización de los conductores, paso inicial para avanzar en un proceso formal de inscripción y constitución de la cooperativa que permita organizar la operación, fortalecer el gremio y avanzar en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

Finalmente, el alcalde destacó la importancia de avanzar desde ahora en la organización y fortalecimiento de la movilidad de Bayunca, teniendo en cuenta el crecimiento estratégico que proyecta esta zona para el futuro desarrollo de Cartagena.

“Bayunca tiene un enorme potencial de crecimiento y desarrollo. Sería imperdonable no aprovechar este momento para organizar y preparar el territorio de cara a los grandes proyectos que vienen para esta zona”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.