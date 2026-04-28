Aguas de Cartagena sensibiliza a más de 600 estudiantes

En el marco del Día Mundial de la Tierra, Aguas de Cartagena desarrolló una agenda de educación ambiental que ha impactado a más de 600 estudiantes en diferentes instituciones de la ciudad, promoviendo el cuidado de los recursos naturales.

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Durante la jornada, la empresa ha implementado actividades pedagógicas y lúdicas enfocadas en el uso responsable del agua, la eficiencia energética y la correcta disposición de residuos sólidos.

Como parte de estas acciones, se realizó la siembra de cerca de 200 árboles frutales en las instituciones educativas Bayunca, Nuestra Señora de Fátima (barrio Ternera) y Rafael Núñez, sede Simón J. Vélez (El Prado), con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental en niños y jóvenes.

La iniciativa es liderada por el Departamento de Gestión Social de la compañía, en línea con la estrategia de transformación ecológica de la empresa y su compromiso con la protección del entorno.

“Creemos que la transformación ecológica de Cartagena empieza por la educación, involucrar a niños y jóvenes en el cuidado del agua y de los recursos naturales es clave para construir una ciudad más sostenible”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

En el contexto del Día Mundial de la Tierra, celebrado cada 22 de abril, la empresa también destacó otras acciones ambientales, como el apadrinamiento de 30 parques que abarcan cerca de 600.000 metros cuadrados, contribuyendo a la captura de entre 256 y 419 toneladas de CO₂.

Asimismo, Aguas de Cartagena avanza en su plan de descarbonización, con una reducción estimada de 3.087 toneladas de CO₂ proyectada para 2025, gracias al uso de energías renovables como paneles solares y la implementación de tecnologías más eficientes. Además, cuenta con dos viveros forestales con una producción anual de 72.000 plantas, destinadas al autoabastecimiento y a programas de donación.

Con estas acciones, la compañía reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad en Cartagena.