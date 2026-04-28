Aguas de Cartagena consolida inversión social en Tierra Baja con cuatro obras

En este contexto, la compañía entregó formalmente los dos últimos proyectos acordados con la comunidad: una cancha de fútbol de salón y la adecuación de una cerca viva alrededor del parque temático, con lo cual se da cierre al acuerdo de inversión social suscrito.

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Estas obras complementan las entregadas en diciembre de 2025, cuando la compañía inauguró una cocina y comedor comunitario, así como el monumento del “Checho” (César Valiente), en homenaje a su liderazgo y aporte al desarrollo de este territorio afrodescendiente.

En total, son cuatro proyectos ejecutados en beneficio de la comunidad, orientados a fortalecer el tejido social, preservar la identidad cultural y generar espacios de encuentro, formación y desarrollo local.

La entrega oficial fue realizada por el gerente general de la compañía, John Montoya Cañas, y contó con el acompañamiento de la Personería Distrital de Cartagena y la Oficina de Asuntos Étnicos de Cartagena.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de 50 niños en un partido simbólico en la nueva cancha, el primer escenario deportivo y recreativo con el que cuenta Tierra Baja.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento de las comunidades en su área de influencia.