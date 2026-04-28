A “El Brujo” lo mataron a balazos en una calle del barrio Olaya Herrera

Un nuevo hecho de sangre perturbó la tranquilidad de los habitantes del barrio Olaya Herrera, donde fue asesinado Stiven Gregorio Cauro López. El hombre de 30 años y nacionalidad extranjera, a quien en la comunidad llamaban bajo el alias de “El Brujo”, se encontraba en una calle del sector Las Maravillas cuando fue abordado por un sujeto armado que le disparó.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el ataque ocurrió aproximadamente a las 6:10 de la tarde. Testigos presenciales indicaron que el agresor sorprendió a la víctima en plena vía pública y, tras causarle las heridas mortales, huyó del lugar aprovechando la conmoción de los transeúntes.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver y de recolectar las primeras evidencias en la escena del crimen. Por su parte, la Policía Nacional intensificó las labores de patrullaje en el sector para tratar de dar con el paradero de los responsables.