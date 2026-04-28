20 niños y niñas de Cartagena conocerán San Andrés Islas con la Ruta del Saber

La Alcaldía Mayor de Cartagena cierra con broche de oro la celebración del mes de la niñez con la cuarta edición de la Ruta del Saber, que en esta ocasión, le permite a 20 niños y niñas de diferentes sectores de la ciudad, como Loma Fresca, Bayunca, Nelson Mandela, Colombiatón, San Francisco, el Recreo, entre otros, conocer por primera vez la isla de San Andrés.

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“La Ruta del Saber se ha posicionado como uno de los programas banderas de esta administración, en el que hemos querido que nuestros niños y niñas tengan una experiencia de intercambio de saberes y de cultura. Nuevamente regresamos a San Andrés, una isla que tiene mucho por enseñar a nuestros pequeños, sobre todo, en temas como el cuidado del ambiente y la importancia de nuestros cuerpos de agua”, resaltó Liliana Majana, gestora social, quien acompaña a los niños en esta ‘cuarta travesía’.

Serán tres días, en los que los 20 niños y niñas recorrerán de principio a fin los lugares más representativos de San Andrés como: el acuario, la casa museo pirata, el malecón, entre otros, todo esto con el fin de conocer y aprender sobre la cultura isleña, y por supuesto todo el ecosistema acuático que rodea este lugar.

“Con estos niños nos fijaremos un propósito y será que con la enseñanza puedan replicarla en ciertas zonas de la ciudad. Cartagena es una ciudad que tiene cuerpos de agua y hay vida bajos los cuerpos de agua, lo que aprendan nuestros viajeros, hablaremos con ellos para saber su aprendizaje y replicarlo aquí en la ciudad”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde Dumek Turbay expresó su emoción al despedir a estos 20 niños y niñas que van a San Andrés a vivir una experiencia inolvidable, descubrir todo lo relacionado a la biología marina.

“Esto también hace parte del gobierno, hacer realidad un sueño de niños y niñas de Cartagena y por supuesto llevarlos de la mano para su aprendizaje y conocimiento. Conocer, viajar, aprender, experimentar, todo esto con el futuro de Cartagena nos llena de alegría, nos llena de buenas expectativas y emoción, será un viaje enriquecedor para los niños y por supuesto la retroalimentación será enriquecedora para nosotros” dijo el alcalde Turbay.

“Estoy muy agradecido con el alcalde Dumek Turbay, con su esposa Liliana Majana y con la Alcaldía, por haberme tenido en cuenta para esta experiencia. Desde muy pequeño me ha interesado aprender sobre la ciencia y la biología, así que voy con muchas expectativas con lo que conoceré en San Andrés”, afirma Juan Manuel Junco, niño de 11 años, participante de la Ruta del Saber: la cuarta travesía.

Por su parte, Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social, expuso: “Esta será una grandiosa experiencia que irá acompañada del fortalecimiento de habilidades para ser agentes de cambio en sus comunidades, a través del liderazgo; especialmente, con la realización de la Escuela de Liderazgo Superlíderes”.