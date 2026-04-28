191 obras impulsan el progreso en la Localidad 3 de Cartagena

Con una inversión de $530.477.223.144 entre 2024 y 2025 y un total de 191 obras, la administración del alcalde Dumek Turbay adelanta una de las intervenciones más robustas en la historia de la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, un territorio clave para el desarrollo de Cartagena.

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De acuerdo con el Centro de Estudios Territoriales de la Secretaría de Planeación, esta localidad cuenta con más de 344.000 habitantes y está conformada por cinco Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), cuatro corregimientos y 31 barrios, entre ellos: Albornoz, Blas de Lezo, Ceballos, El Campestre, El Milagro, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Nelson Mandela, San Pedro Mártir, San Fernando, San José de Los Campanos y La Carolina. Allí se ubica además la Zona Industrial de Mamonal, principal motor industrial de la Costa Caribe y una de las más importantes del país.

Pese a este dinamismo económico, muchos de sus barrios y corregimientos han enfrentado durante décadas rezagos en infraestructura, acceso a servicios y condiciones de habitabilidad. Por eso, la administración distrital ha enfocado la inversión en obras que permitan cerrar esas brechas y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

“A nosotros nos eligieron para gobernar y brindar soluciones. El desarrollo de Cartagena y su transformación parten desde un enfoque integral en el que invertimos recursos y voluntad política para sacar adelante sus tres localidades en equilibrio. En la Localidad 3 es capaz la que más puede atestiguar como el bendito cemento dignifica vidas: hospitales, colegios, y vías nuevas de progreso, por doquier”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

El Plan de Desarrollo 2024-2027: “Cartagena, Ciudad de Derechos” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en todo el territorio, y la Localidad 3 es fundamental en esta visión de ciudad productiva, incluyente y sostenible.

“Cartagena se está transformando. Estamos cambiando la realidad de la localidad con inversiones concretas en vías, educación, salud y espacio público, porque nuestro compromiso es que el progreso llegue a los barrios y comunidades que más lo necesitan”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Principales intervenciones

Es importante precisar que las cifras de inversión corresponden a los registros presupuestales expedidos para obras de infraestructura física, algunas ya finalizadas y otras en proceso de ejecución.

Entre las principales intervenciones se destacan las obras del Intercambiador de La Carolina, que transformará uno de los puntos más críticos de movilidad en la ciudad. A esto se suma la rehabilitación y mantenimiento del corredor de acceso rápido a la variante Mamonal–Gambote, clave para la conexión con la zona Industrial.

En los barrios, el programa “Vías para la felicidad” beneficia a sectores como Blas de Lezo, Barrio Nuevo, Nelson Mandela, San Pedro Mártir, Villa Rubia y Nueva Deli, con la rehabilitación y reconstrucción de la malla vial.

En el sector educativo, el impacto es notable con obras de adecuación y mejoramiento de las instituciones José Manuel Rodríguez Torices (INEM), Mercedes Ábrego (sede principal y sede Medellín), 20 de Julio (sede principal) y Soledad Acosta de Samper. Así como la construcción de aulas modulares en la Institución Educativa de Leticia y el mejoramiento de ambientes de aprendizaje en la IE Salim Bechara (sede Albornoz).

También se destaca la construcción de cuatro megacolegios: IE Ciudadela La Paz, IE Técnico Ambiental (Parque Heredia), IE Pasacaballos e IE Albornoz, con los que se busca garantizar ambientes escolares dignos, seguros y modernos para niños, niñas y adolescentes.

En cuanto al sector de la salud, uno de los hitos más importantes es el Hospital de Nelson Mandela, que pasó de ser un elefante blanco a un centro asistencial que hoy beneficia a más de 100 mil habitantes. A esto se suman obras de adecuación, ampliación, remodelación y dotación de instituciones de salud en distintos sectores de la localidad.

En materia deportiva, se resalta el mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos, entre ellos la Unidad Deportiva de El Campestre y el Complejo Deportivo de Alameda La Victoria, fortaleciendo espacios para la actividad física y la recreación.

Las obras incluyen además la construcción de muros de contención y reparación de estructuras en la subestación de bombeo Bajo del Tigre, así como el mejoramiento de zonas verdes y parques, adecuaciones en bibliotecas, mantenimiento de caños y canales, y programas de mejoramiento de vivienda que impactan directamente la calidad de vida de las comunidades.

Desde la Secretaría de Planeación, como dependencia encargada del seguimiento al Plan de Desarrollo y de la inversión pública, se destacó la importancia de estas cifras: “Desde la administración distrital, con el trabajo de las distintas dependencias, se está orientando la inversión para que el desarrollo de esta localidad se traduzca en bienestar para su gente. Estas obras responden a las metas del Plan de Desarrollo y buscan cerrar brechas históricas, mejorar la infraestructura y garantizar un crecimiento más ordenado del territorio”, sostuvo el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza.

Además del impacto en la infraestructura y calidad de vida, estas obras han dinamizado la economía local, generando empleo y oportunidades para habitantes de los mismos sectores donde se ejecutan.