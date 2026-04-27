Vigilancia aérea sobre la vía Panamericana y zonas del Valle y Cauca, para evitar atentados

Ante los recientes hechos de alteración del orden público registrados en el suroccidente del país, la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantiene desplegadas sus capacidades operacionales para acompañar a la Fuerza Pública y contribuir a la seguridad en esta región.

Desde el Comando Aéreo de Combate No.7 se desarrollan misiones aéreas permanentes con aeronaves de ala fija, ala rotatoria y sistemas remotamente piloteados, que permiten realizar vigilancia, reconocimiento y apoyo sobre corredores estratégicos como la vía Panamericana y diferentes zonas del Valle del Cauca y Cauca, ampliando la presencia institucional desde el aire.

Estas acciones se ejecutan con tripulaciones altamente capacitadas y tecnología especializada, lo que permite mayor cobertura en el territorio y aporta capacidades diferenciales para el acompañamiento a las tropas en tierra.

Los gremios económicos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño pidieron al Gobierno nacional militarizar la vía Panamericanayreforzar la seguridad en el suroccidente colombiano, luego de los recientes atentados terroristas que han dejado víctimas, heridos y temor entre la población civil.