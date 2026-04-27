Vigilancia aérea sobre la vía Panamericana y zonas del Valle y Cauca, para evitar atentados
La Fuerza Aeroespacial Colombiana invita a los ciudadanos a denunciar en la línea 157 cualquier hecho que pueda alterar el orden público.
Ante los recientes hechos de alteración del orden público registrados en el suroccidente del país, la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantiene desplegadas sus capacidades operacionales para acompañar a la Fuerza Pública y contribuir a la seguridad en esta región.
Desde el Comando Aéreo de Combate No.7 se desarrollan misiones aéreas permanentes con aeronaves de ala fija, ala rotatoria y sistemas remotamente piloteados, que permiten realizar vigilancia, reconocimiento y apoyo sobre corredores estratégicos como la vía Panamericana y diferentes zonas del Valle del Cauca y Cauca, ampliando la presencia institucional desde el aire.
Estas acciones se ejecutan con tripulaciones altamente capacitadas y tecnología especializada, lo que permite mayor cobertura en el territorio y aporta capacidades diferenciales para el acompañamiento a las tropas en tierra.
Los gremios económicos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño pidieron al Gobierno nacional militarizar la vía Panamericanayreforzar la seguridad en el suroccidente colombiano, luego de los recientes atentados terroristas que han dejado víctimas, heridos y temor entre la población civil.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...