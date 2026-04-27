Valle es subcampeón nacional en natación artística y protagonista por categorías

El Valle del Cauca tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Interligas de Natación Artística, al finalizar en la segunda posición de la clasificación general con 15 medallas de oro.

El certamen se llevó a cabo en las piscinas Hernando Botero O’Byrne de Cali, donde más de 140 atletas de cinco ligas del país compitieron en 38 pruebas distribuidas en las categorías infantil, juvenil, júnior y abierta.

El título del campeonato fue para Antioquia, que lideró el medallero con 17 preseas doradas, mientras que Bogotá ocupó el tercer lugar con dos oros.

Más allá del resultado global, el Valle fue protagonista en varias categorías. Se quedó con el primer lugar en junior y abierta, ratificando su nivel competitivo en las divisiones de mayor exigencia. Por su parte, Antioquia dominó en infantil y juvenil.

Durante las jornadas de competencia, los deportistas participaron en modalidades como solo, dueto, equipo, figuras y rutinas mixtas, tanto técnicas como libres y acrobáticas, en presentaciones que combinaran exigencia técnica y expresión artística.

Cada rutina reflejó el proceso de formación que adelantan las ligas del país, evidenciando el crecimiento sostenido de la natación artística en Colombia y el alto nivel alcanzado por sus atletas.

A nivel individual, los vallecaucanos también tuvieron reconocimiento. Los atletas Emily Minante y Gustavo Sánchez fueron destacados como los mejores de la competencia, consolidando el buen momento de la delegación en este deporte.