Colombia Sub-17 Femenina de Fútbol avanza en el Sudamericano y busca su primera victoria

La Selección Colombia Femenina Sub-17 de fútbol inició su camino en el Sudamericano de Paraguay con dos empates consecutivos, resultados que la mantienen invicta, pero con la necesidad de sumar de a tres para no comprometer su clasificación a la fase final.

En su debut, el equipo dirigido por Carlos Paniagua igualó 1-1 frente a Argentina en el estadio Defensores del Chaco. Tras comenzar en desventaja, Colombia reaccionó y encontró el empate gracias a la vallecaucana Eidy Ruiz, quien definió tras una jugada construida por Maura Henao.

En ese compromiso, el aporte del Valle del Cauca fue determinante desde el inicio. Sofía Prieto, Juanita Parga, Maura Henao, Eidy Ruiz y Helis Torres hicieron parte del once titular, mientras que Oriana Torres sumó minutos durante el encuentro, evidenciando el peso del talento del departamento en la estructura del equipo.

Posteriormente, Colombia empató 0-0 frente a Chile en la tercera fecha del grupo A, en un partido donde mantuvo solidez defensiva, pero volvió a evidenciar dificultades en la definición. Con este resultado, la Tricolor completa dos empates en el torneo y se ubica parcialmente en la cuarta posición del grupo con dos puntos.

El panorama obliga ahora a conseguir una victoria en la siguiente jornada para no quedar rezagada en la tabla, en un torneo que otorga cuatro cupos al Mundial Sub-17 de Marruecos 2026.

Actualmente, Argentina lidera el grupo, seguida por Chile y Paraguay, mientras Colombia necesita capitalizar su rendimiento en resultados. Su próximo reto será ante Bolivia, en un duelo clave para mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

Tabla de posiciones

Argentina - 3 PJ - 7 puntos (DG+5)

Chile - 2 PJ - 4 puntos (DG+7)

Paraguay - 2 PJ - 3 puntos (DG-1)

Colombia - 2 PJ - 2 puntos (DG 0)

Bolivia - 3 PJ - 0 puntos (DG-11)

Más allá de los resultados, la presencia de ocho jugadoras vallecaucanas en la convocatoria ratifica el protagonismo del departamento en los procesos formativos del fútbol femenino colombiano, siendo pieza clave en el desarrollo competitivo de la Selección.

Próximas jornadas:

Fecha 3 Colombia vs. Bolivia: Jueves 30 de abril, 3:00 p.m.

Fecha 4 Colombia vs. Paraguay: Domingo 3 de mayo, 6:00 p.m.