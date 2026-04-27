Una tonelada de residuos sólidos fue recolectada en punto crítico ambiental en Floridablanca

Fue intervenido un punto crítico de acumulación de residuos en el sector conocido como La Platanera, en el barrio Santa Ana de Floridablanca, con el propósito de mejorar el entorno urbano que se veía visiblemente afectado, especialmente, por la acumulación de residuos sólidos en la zona.

Durante la actividad, coordinada por la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo (OGAMR), se recolectó más de una tonelada de residuos voluminosos, entre ellos muebles, colchones, restos de madera y escombros que habían sido abandonados de manera inadecuada.

El ingeniero Juan Pablo Peralta, de la OGAMR, explicó que las labores incluyeron limpieza general, corte de césped y recolección de desechos, acciones que buscan garantizar espacios limpios y seguros para la comunidad.

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La jornada contó con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, la Empresa Municipal de Aseo de Floridablanca (EMAF), Veolia y la participación activa de los habitantes del sector.

Desde la comunidad, Ferney Cabrera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ana, destacó la intervención y aseguró que estas acciones contribuyen a evitar la contaminación y la proliferación de animales.

La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para mantener estos espacios en buen estado, evitar arrojar basura y reportar puntos críticos, con el fin de continuar recuperando zonas afectadas en el municipio.