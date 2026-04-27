Tres personas resultaron lesionadas tras volcamiento de un bus Sitp en la avenida 68

En las últimas horas se presentó un grave accidente en la carrera 68 con calle novena en sentido norte-sur.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un bus del Sistema Integrado de Transporte se volcó y justo cayó en medio de las obras que se adelantan para la construcción de una nueva troncal de TransMilenio.

Bomberos de Bogotá informaron que por lo menos tres personas resultaron heridas por el volcamiento, pero no presentaron gravedad en ellas.

Al sector llegaron unidades de las estaciones de Bomberos de Kennedy, Venecia y Central así como equipos técnicos de rescate quienes también prestaron atención prehospitalaria.

Por medio de un comunicado, Transmilenio se pronunció sobre los hechos.

“Al lugar acudieron policía y ambulancias para prestar una oportuna asistencia. TransMilenio estará presto a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer las cosas del siniestro. Adicionalmente continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de todos lo actores viales”.