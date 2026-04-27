Tras la pista de los más buscados por homicidio en Cartagena: ofrecen recompensa de $20 millones

En el marco de un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y mediante un grupo especial de investigadores judiciales, se ha elaborado este cartel con los rostros de los delincuentes más buscados por el delito de homicidio. Asimismo, se invita a la comunidad a brindar información que permita ubicarlos y lograr sus capturas.

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“Queremos decirle a la opinión pública que ofrecemos confidencialidad y absoluta reserva a las personas que suministren información sobre estos presuntos delincuentes que integran el cartel de los más buscados por homicidio”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Estas nueve personas que componen el cartel de los delincuentes más buscados, cuentan con un amplio prontuario delincuencial, siendo requeridos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

Tenemos a disposición el número de emergencias 123, los números de telefonía celular 3213946246 – 3213946279 y la casilla de correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311 4072363, donde todos los residentes en Cartagena podrán brindar información que permita localizar a estas personas.