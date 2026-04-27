Robot creado en Cali busca transformar la educación tecnológica en Colombia
“TUM”, inspirado en el oso andino, es una plataforma abierta que permitirá enseñar robótica, IA y programación con tecnología propia.
En Cali se está desarrollando una apuesta tecnológica que busca cambiar la forma en que se enseña ciencia y tecnología en Colombia. Se trata de TUM, un robot inspirado en el oso andino que nace como una plataforma educativa diseñada para fortalecer la formación en robótica, programación e inteligencia artificial con tecnología creada en el país.
El proyecto es liderado por la Corporación Talentum en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente y surge como respuesta a una realidad: la mayoría de plataformas robóticas usadas en educación son importadas y de arquitectura cerrada, lo que limita el aprendizaje práctico y la adaptación a contextos locales.
Para David Ramírez, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente y líder del grupo de investigación en neurocontrol motor, esta iniciativa refleja la importancia de la articulación entre academia y sector social.
“Es una oportunidad para demostrar que la universidad y organizaciones como Talentum pueden unir fortalezas para crear proyectos que respondan a las necesidades de la región y fortalezcan la educación STEM de niños y jóvenes”, señaló.
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TUM —cuyo nombre proviene de Tremarctos Ursidae Morphos— fue concebido como una plataforma abierta y modular. Esto significa que no solo puede usarse en el aula, sino que también puede modificarse, entenderse y evolucionar por estudiantes, docentes e investigadores.
Actualmente el robot se encuentra en fase de validación funcional avanzada. El prototipo ya integra estructura mecánica, sistema de control y movimiento mediante 12 motores especializados, además de pruebas físicas de desplazamiento y marcha teleoperada.
La iniciativa también busca reducir la dependencia tecnológica del país y ampliar el acceso a herramientas de aprendizaje en territorios con conectividad limitada o recursos restringidos. Su diseño adaptable permitiría implementarlo en distintos entornos educativos y de investigación.
El impacto potencial es amplio. La Corporación Talentum ha trabajado en más de 500 instituciones educativas oficiales y ha llegado a más de 273 mil estudiantes, lo que proyecta que esta plataforma pueda utilizarse en múltiples regiones del país.
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En su siguiente fase, el proyecto apunta a mejorar la autonomía energética del robot, optimizar baterías e integrar sensores como LiDAR y cámaras, con el objetivo de avanzar hacia una plataforma con mayor inteligencia y autonomía.
Con desarrollos como este, Cali y el Valle del Cauca siguen posicionándose como un territorio que apuesta por la innovación, la formación de talento y la creación de tecnología propia.