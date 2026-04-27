Cortes de agua, energía y trabajos de alcantarillado este lunes en Cali

Acueducto

Durante la jornada se realizarán reparaciones en los barrios:

Colseguros

Fepicol

Pance

Aguacatal

Benjamín Herrera

Calimio Norte

La Floresta

La Isla

República de Israel

Trabajo especial

En el barrio Jorge Isaacs se harán empates de tubería en la calle 27 entre carreras 5 y 7.

Habrá suspensión del servicio desde las 8:00 a.m. hasta horas de la tarde.

Energía

Se adelantarán revisiones para normalizar el servicio en los siguientes circuitos:

La Carolina: vía La Reforma hacia el corregimiento Los Andes

Puerto Tejada: calle 16 con carrera 9C, barrio Betania

Feeder IV: calle 15 con carrera 22, sector Dapa

La Base: carrera 9 con calle 58, barrio La Base

Cascajal: vereda La Pailita

Alcantarillado

Se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza en:

El Retiro: carrera 35 con calle 52 (red central y sumideros).

Calle 5: limpieza nocturna de sumideros desde la carrera 5, pasando por el Estadio, hasta la carrera 66.

Las labores iniciarán a las 10:00 p.m.

Las autoridades recomiendan no estacionar vehículos sobre los sumideros para facilitar la limpieza.