Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 abr 2026 Actualizado 13:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Cortes de agua, energía y trabajos de alcantarillado este lunes en Cali

Varios barrios tendrán reparaciones y mantenimientos programados este 27 de abril del 2026.

Cali

Acueducto

Durante la jornada se realizarán reparaciones en los barrios:

  • Colseguros
  • Fepicol
  • Pance
  • Aguacatal
  • Benjamín Herrera
  • Calimio Norte
  • La Floresta
  • La Isla
  • República de Israel

Trabajo especial

En el barrio Jorge Isaacs se harán empates de tubería en la calle 27 entre carreras 5 y 7.

Habrá suspensión del servicio desde las 8:00 a.m. hasta horas de la tarde.

Energía

Se adelantarán revisiones para normalizar el servicio en los siguientes circuitos:

  • La Carolina: vía La Reforma hacia el corregimiento Los Andes
  • Puerto Tejada: calle 16 con carrera 9C, barrio Betania
  • Feeder IV: calle 15 con carrera 22, sector Dapa
  • La Base: carrera 9 con calle 58, barrio La Base
  • Cascajal: vereda La Pailita

Alcantarillado

Se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza en:

  • El Retiro: carrera 35 con calle 52 (red central y sumideros).
  • Calle 5: limpieza nocturna de sumideros desde la carrera 5, pasando por el Estadio, hasta la carrera 66.

Las labores iniciarán a las 10:00 p.m.

Las autoridades recomiendan no estacionar vehículos sobre los sumideros para facilitar la limpieza.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir