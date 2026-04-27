Cortes de agua, energía y trabajos de alcantarillado este lunes en Cali
Varios barrios tendrán reparaciones y mantenimientos programados este 27 de abril del 2026.
Acueducto
Durante la jornada se realizarán reparaciones en los barrios:
- Colseguros
- Fepicol
- Pance
- Aguacatal
- Benjamín Herrera
- Calimio Norte
- La Floresta
- La Isla
- República de Israel
Trabajo especial
En el barrio Jorge Isaacs se harán empates de tubería en la calle 27 entre carreras 5 y 7.
Habrá suspensión del servicio desde las 8:00 a.m. hasta horas de la tarde.
Energía
Se adelantarán revisiones para normalizar el servicio en los siguientes circuitos:
- La Carolina: vía La Reforma hacia el corregimiento Los Andes
- Puerto Tejada: calle 16 con carrera 9C, barrio Betania
- Feeder IV: calle 15 con carrera 22, sector Dapa
- La Base: carrera 9 con calle 58, barrio La Base
- Cascajal: vereda La Pailita
Alcantarillado
Se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza en:
- El Retiro: carrera 35 con calle 52 (red central y sumideros).
- Calle 5: limpieza nocturna de sumideros desde la carrera 5, pasando por el Estadio, hasta la carrera 66.
Las labores iniciarán a las 10:00 p.m.
Las autoridades recomiendan no estacionar vehículos sobre los sumideros para facilitar la limpieza.