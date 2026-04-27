Responsabilizan a las disidencias armadas de ataque a maquinaria amarilla

Norte de Santander

Luego del atentado contra la maquinaria de la empresa Consorcio Vías de Colombia, que generó graves pérdidas y temor en la vía la Soberanía las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad.

El personero del municipio de Labateca donde se presentó el hecho Mario Corredor dijo a Caracol Radio que “en estos momentos el Ejército Nacional compromete mayor vigilancia y unidades sobre este importante eje vial que comunica a Norte de Santander con Arauca”.

Indicó que desafortunadamente el hecho presentado en la madrugada generará la parálisis de las obras que se venían adelantando para la recuperación del tramo la Lejía-Saravena.

Explicó el funcionario que la autoridades han retomado el control en el área donde se presentaron los hechos para devolver la seguridad a los habitantes de esa región, al sur del departamento.

Las autoridades responsabilizaron a las disidencias armadas de las farc de ser las responsables de este hecho que se presentó en horas de la madrugada.