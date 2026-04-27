Recompensa de $20 millones por información de presunto asesino del hincha del Junior en Cartagena

La Policía Nacional y la Alcaldía de Cartagena anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de Jeffre José Hernández Julio. El joven, de 24 años y nacido en Cartagena, es señalado por la institucionalidad como presunto coautor del acto vandálico y asesino que cobró la vida de un seguidor del Junior de Barranquilla en el marco del encuentro frente a Palmeiras en el marco de la Copa Libertadores.

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El trabajo de policía judicial, liderado por la Fiscalía, permitió identificar a Hernández como uno de los tres individuos captados en los videos que generaron repudio en la opinión pública.

Según las investigaciones preliminares, el implicado formaría parte de una de las barras organizadas del Real Cartagena, dato que facilitó su plena individualización ante un juez de la República, quien ya expidió la respectiva orden de captura.

Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades confirmaron que el requerimiento de búsqueda es prioritario y se extiende fuera del país para garantizar que el señalado comparezca ante la justicia. Asimismo, la Policía indicó que se investigan todas las hipótesis sobre los móviles del crimen, incluyendo posibles amenazas previas, para dar con el paradero de los demás involucrados y evitar que el caso quede en la impunidad.