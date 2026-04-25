Gobiernos de Colombia y Venezuela se comprometen a fortalecer sus relaciones
Balance del encuentro Petro - Rodriguez
Norte de Santander
En el encuentro celebrado en la ciudad de caracas en Venezuela en medio de un ambiente cordial y de expectativa para Colombia y el vecino país se reunieron los jefes de Estado en las últimas horas.
La reunión precedida de una agenda binacional permitió a los representantes de los gobiernos de las dos naciones, empresarios y autoridades de los dos países volver a revisar la agenda que han estado trazando para poder avanzar en temas de cooperación, seguridad y economía.
Los presidentes de Colombia Gustavo Petro y su homologa de Venezuela Delcy Rodríguez se reunieron durante varias horas para realizar compromisos en materia energética, de comercio y turismo.
Por ello al final del encuentro la Presidencia de la República informó sobre los compromisos pactados entre los dos gobiernos:
.Integración energética entre ambos países alrededor de las energías limpias.
.Fortalecer el comercio binacional que contribuya al desarrollo de Colombia y Venezuela.
.Impulsar el turismo en ambos países a través de la conexión aérea.
Al término de la reunión, el Presidente enfatizó que no se construye una hermandad si los vecinos entran en luchas y conflictos.
Generó también muchas expectativas el futuro del debate electoral de las dos naciones pero sobre ello no hubo un pronunciamiento.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...