Gobiernos de Colombia y Venezuela se comprometen a fortalecer sus relaciones

Norte de Santander

En el encuentro celebrado en la ciudad de caracas en Venezuela en medio de un ambiente cordial y de expectativa para Colombia y el vecino país se reunieron los jefes de Estado en las últimas horas.

La reunión precedida de una agenda binacional permitió a los representantes de los gobiernos de las dos naciones, empresarios y autoridades de los dos países volver a revisar la agenda que han estado trazando para poder avanzar en temas de cooperación, seguridad y economía.

Los presidentes de Colombia Gustavo Petro y su homologa de Venezuela Delcy Rodríguez se reunieron durante varias horas para realizar compromisos en materia energética, de comercio y turismo.

Por ello al final del encuentro la Presidencia de la República informó sobre los compromisos pactados entre los dos gobiernos:

.Integración energética entre ambos países alrededor de las energías limpias.

.Fortalecer el comercio binacional que contribuya al desarrollo de Colombia y Venezuela.

.Impulsar el turismo en ambos países a través de la conexión aérea.

Al término de la reunión, el Presidente enfatizó que no se construye una hermandad si los vecinos entran en luchas y conflictos.

Generó también muchas expectativas el futuro del debate electoral de las dos naciones pero sobre ello no hubo un pronunciamiento.