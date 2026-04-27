Policía de Bolívar capturó a pareja por presunta comercialización de drogas en Magangué

En el barrio Olaya, sector Fátima, en Magangué, la Policía Nacional le cayó de sorpresa a una pareja que, al parecer, tenía montado un punto de expendio de droga dentro de su vivienda.

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Se trata de un hombre de 38 años, y una mujer de 31, quienes fueron capturados en flagrancia durante un allanamiento adelantado por la Seccional de Investigación Criminal-SIJIN. En el lugar, los uniformados hallaron 150 dosis de base de coca, una gramera digital y bolsas plásticas, al parecer utilizadas para la dosificación del estupefaciente.

Según la investigación, ambos mantenían una relación sentimental y habrían trabajado juntos en la comercialización de la droga, afectando la tranquilidad de la comunidad.

Además, alias Anuar no sería ningún novato: registra anotaciones por hurto y porte ilegal de armas, y en 2021 ya había sido capturado como presunto cabecilla de una banda dedicada al robo de motocicletas y autopartes.

“Seguimos golpeando de manera contundente el tráfico de estupefacientes en nuestros municipios. Estas acciones buscan devolver la tranquilidad a las comunidades y evitar que estos puntos de expendio sigan afectando la convivencia”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.