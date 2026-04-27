Petro firmó directiva que centraliza vocerías: presidencia fijará posiciones oficiales

A tan solo unos meses de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro impartió las nuevas instrucciones sobre el manejo de las vocerías de la actual administración.

Con la firma de una directiva, el mandatario centralizó las vocerías de su Gobierno.

El presidente será la vocería oficial y principal del Gobierno, y será el encargado de fijar las posiciones sobre asuntos estratégicos, económicos, políticos, sociales e internacionales.

Señaló que los ministros podrán manejar la vocería de sus respectivas carteras, así como los directores y directoras, pero con autorización previa del Presidente de la República y manteniendo la coherencia de la línea institucional previamente establecida por el Gobierno Nacional.

EL mandatario dispuso además que todas las entidades deberán coordinar mensajes con Presidencia para evitar contradicciones.

Participación en política

En la nueva disposición, el mandatario dejó claro también que ningún servidor podrá fijar posiciones políticas, ni abordar temas de definición o de estrategias del Gobierno Nacional.