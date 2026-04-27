Para Atletas vallecaucanos se destacan en el Grand Prix de Rabat 2026

Colombia cerró con balance positivo su participación en el Grand Prix de Para Atletismo de Rabat 2026, tras tres días de competencia en Marruecos en los que logró cinco medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, además de un quinto lugar.

El cierre del certamen tuvo un marcado protagonismo del Valle del Cauca. En la prueba de lanzamiento de jabalina F38 masculina, el país logró un podio completamente colombiano, liderado por el vallecaucano José Gregorio Lemos, quien se quedó con la medalla de oro con una marca de 54,56 metros. En esta misma prueba, el también vallecaucano Luis Fernando Lucumí fue plata con 51,43 metros, mientras que Levin Moreno completó el podio con el bronce al marcar 49.15 metros.

Además, el Valle también estuvo presente en el balance general con la medalla de oro de Andrés Felipe Mosquera en el lanzamiento de disco F44, quien desde la primera jornada había trazado el camino del equipo nacional.

Desde el inicio del certamen, Colombia mostró su nivel en las pruebas de campo. En la primera jornada, Xiomara Saldarriaga se colgó el oro en el lanzamiento de disco F38, estableciendo además un récord de las Américas con una marca de 38,69 metros.

También se destacó Diego Meneses, quien logró la medalla de oro en jabalina F34, aunque no pudo competir en la última jornada por una molestia muscular. En el cierre, El cierre de la participación colombiana estuvo a cargo de Mauricio Valencia, quien en la prueba de la Impulsión de Bala F34 alcanzó la medalla de oro con 11,50 mts.

Colombia, con una delegación enfocada en pruebas de campo, utilizó este Grand Prix como parte de su preparación hacia el Mundial de Para Atletismo 2027 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.