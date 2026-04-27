Ofensiva contra el crimen en Bolívar deja 15 capturados y la incautación de un arsenal de drogas

Un contundente balance operativo entregó la Policía Nacional en el departamento de Bolívar durante el fin de semana, con un total de 15 personas capturadas por delitos como hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, falsedad en documento y violencia intrafamiliar.

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Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los municipios de Arjona, San Juan Nepomuceno, Magangué, Regidor, El Carmen de Bolívar y Mompox, donde uniformados intensificaron los controles en el marco de las estrategias Caravanas por la Seguridad y Amanecer Seguro, desplegadas en el norte, centro y sur del departamento.

Durante los operativos fueron incautadas dos armas de fuego y más de 1.252 dosis de estupefacientes, discriminadas en base de coca, marihuana y bazuco. Asimismo, se logró la recuperación de dos motocicletas que figuraban como hurtadas en el sistema.

En materia preventiva, las autoridades también impusieron 33 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres por garantizar la seguridad en cada rincón del departamento. Con las estrategias implementadas durante el fin de semana, seguimos impactando de manera directa los delitos que afectan la tranquilidad de los bolivarenses”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y seguir trabajando de manera articulada por entornos más seguros.