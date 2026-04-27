Novena versión de la Regata de los Almirantes reunió 17 veleros en la Bahía de Cartagena

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), en coordinación con el Club de Pesca y Vela de Cartagena, llevó a cabo esta destacada jornada náutica que reunió embarcaciones locales, entre ellas tres unidades de formación naval militar.

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Impulsados por su vocación marítima, almirantes activos y en uso de buen retiro, navegantes de la ciudad y alumnos de la Escuela Naval participaron en el circuito dispuesto en la bahía, demostrando habilidades, disciplina y trabajo en equipo.

El acto de apertura estuvo presidido por el Vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, Segundo Comandante Armada y Jefe de Estado Mayor Naval de la Armada de Colombia, quien resaltó el valor histórico de esta regata y su contribución a la proyección de los intereses marítimos de la Nación. Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas permiten visibilizar la navegación a vela como un deporte estratégico con potencial de aporte al desarrollo económico del país.

Durante la jornada también se realizó la tradicional “halada de cabo”, actividad que puso de relieve la coordinación, el liderazgo y el espíritu de equipo característicos de la gente de mar.

Por su parte, el presidente del Club de Pesca y Vela de Cartagena, Ramón José del Castillo Trucco, señaló que esta regata constituye un encuentro institucional que fortalece la camaradería y exalta las tradiciones marítimas de la región.

Tras aproximadamente tres horas de competencia, los veleros Villano, Sue y Frizonia Bye Luby ocuparon los primeros lugares en la modalidad Regata; mientras que ARC “03 de Julio”, Oh La La y ARC “Antares” se destacaron en la modalidad Crucero.

Más allá del componente competitivo, el evento incluyó un enfoque social orientado a apoyar la Acción Social Naval, iniciativa solidaria que impulsa proyectos en beneficio de los Infantes de Marina y sus familias.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte náutico en el país, promoviendo la formación temprana del talento humano y contribuyendo al desarrollo y protección de los intereses marítimos nacionales.