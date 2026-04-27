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27 abr 2026 Actualizado 11:19

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Normalidad en desarrollo de elecciones JAC en la región

En Cúcuta algunas grescas en torno al ejercicio comunal

Expectativa por resultados de las JAC / Foto Redes Sociales

Expectativa por resultados de las JAC / Foto Redes Sociales

Expectativa por resultados de las JAC / Foto Redes Sociales

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander y Cúcuta entregaron un parte de normalidad en el desarrollo de las elecciones de Juntas de Acción Comunal que se desarrollaron en las últimas horas.

En medio de un clima democrático, de esperanza en la renovación de las organizaciones comunales y en el fortalecimiento de líderes así se cumplió el proceso democrático.

En Norte de Santander se tienen registradas 2.874 Juntas de Acción Comunal y se adelantó el proceso en 2.542 de ellas, registrándose una disminución en algunos municipios donde no se pudo llevar a cabo el proceso por problemas de orden público, en los municipios de Tibú y El Tarra, en el Catatumbo.

En la ciudad de Cúcuta se tienen registradas 332 JAC, pero un 16% de ellas no llevó a cabo el proceso por problemas internos en la organización comunal.

Hoy se espera conocer detalles de los resultados electorales y de las nuevas tareas que tendrán los presidentes de estas organizaciones comunales.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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