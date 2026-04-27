Lanzamiento de volantes, estrategia que fortalece la comunicación con la comunidad

Mediante una operación de lanzamiento de volantes en sectores estratégicos de la Costa Caribe, el Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM 3) difundió mensajes escritos con el propósito de fortalecer la comunicación directa con la población civil y fomentar una respuesta oportuna por parte de la ciudadanía.

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Esta actividad se desarrolló en los municipios de San Jacinto, Bolívar; y Sitio Nuevo y Palermo, Magdalena, como parte de una estrategia de Acción Integral orientada a acercar a la comunidad y motivar el suministro de información relevante que contribuya a la prevención y seguridad ciudadana.

Los mensajes impresos en los volantes invitan a la población a denunciar de manera responsable y oportuna cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad y el bienestar de los colombianos, así como a reportar actividades delictivas que atenten contra la seguridad de las unidades militares y la comunidad en general.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los lazos de confianza con la población civil, trabajando de manera articulada con la ciudadanía y apoyando las acciones de la Fuerza Pública en la construcción de entornos seguros y en la búsqueda de la paz.