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27 abr 2026 Actualizado 13:25

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Lanzamiento de volantes, estrategia que fortalece la comunicación con la comunidad

Esta actividad se desarrolló en los municipios de San Jacinto, Bolívar; y Sitio Nuevo y Palermo, Magdalena

Fuerza Aeroespacial Colombiana

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Cartagena

Mediante una operación de lanzamiento de volantes en sectores estratégicos de la Costa Caribe, el Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM 3) difundió mensajes escritos con el propósito de fortalecer la comunicación directa con la población civil y fomentar una respuesta oportuna por parte de la ciudadanía.

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Esta actividad se desarrolló en los municipios de San Jacinto, Bolívar; y Sitio Nuevo y Palermo, Magdalena, como parte de una estrategia de Acción Integral orientada a acercar a la comunidad y motivar el suministro de información relevante que contribuya a la prevención y seguridad ciudadana.

Los mensajes impresos en los volantes invitan a la población a denunciar de manera responsable y oportuna cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad y el bienestar de los colombianos, así como a reportar actividades delictivas que atenten contra la seguridad de las unidades militares y la comunidad en general.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los lazos de confianza con la población civil, trabajando de manera articulada con la ciudadanía y apoyando las acciones de la Fuerza Pública en la construcción de entornos seguros y en la búsqueda de la paz.

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