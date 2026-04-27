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27 abr 2026 Actualizado 13:10

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Fundación Social Copservir entregó herramientas educativas y esperanza a comunidades de Bolívar

Entregaron kits escolares a niños en condición de extrema pobreza

Fundación Social Copservir

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Cartagena

En una nueva jornada de impacto social, la Fundación Social Copservir, con el valioso apoyo de La Rebaja Droguerías, realizó la entrega de kits educativos a niños de comunidades del departamento de Bolívar, caracterizadas por condiciones de extrema pobreza y alta vulnerabilidad social.

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Los kits escolares incluyeron elementos esenciales para fortalecer los procesos de aprendizaje, entre ellos cuadernos, lápices, lapiceros, colores, borradores, sacapuntas, reglas y cartucheras, brindando herramientas básicas para el desarrollo académico de los menores beneficiados.

La jornada estuvo orientada a respaldar a familias que enfrentan múltiples dificultades económicas y sociales, donde el acceso a útiles escolares representa un reto constante. Con esta entrega, se busca incentivar la permanencia escolar y aportar bienestar a la infancia.

Desde la Fundación Social Copservir seguirán comprometidos con las comunidades que más lo necesitan, promoviendo acciones solidarias que generan oportunidades y construyen futuro.

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