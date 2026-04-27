En Clemencia- Bolívar más de 2.000 niños y niñas celebraron su día

Con magia, risas y personajes fantásticos, la plaza parque de Clemencia se transformó en un escenario de alegría durante el Gran Homenaje a la Niñez, una celebración que reunió a más de 2.000 niños y niñas en una velada inolvidable llena de juegos, color y sonrisas.

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Desde las 3:00 de la tarde del pasado sábado 25 de abril, familias enteras se congregaron para disfrutar de espectáculos, dinámicas lúdicas, premios y muchas sorpresas que hicieron de este día un verdadero homenaje al corazón de la niñez. Esta gran celebración también se llevó con anticipación a los corregimientos de Las Caras y Piñique, donde los pequeños vivieron la magia de ser parte de un territorio para jugar.

Durante la jornada, el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, destacó la importancia de seguir creando espacios que fortalezcan la unión familiar y el bienestar de los niños.

“Este tipo de celebraciones son fundamentales para nuestros niños, porque no solamente nos unen a ellos, sino que también integran a la familia entera. Ver a más de 2.000 niños disfrutando con alegría nos impulsa a seguir trabajando por una niñez feliz y protegida en todo el territorio”, expresó el mandatario, quien acompañó activamente la jornada.

Por su parte, la gestora social Amalfi Coneo resaltó que cada actividad fue pensada para sembrar felicidad y construir recuerdos que perduren en la memoria de las familias.

“Cada sonrisa que vimos hoy nos recuerda que estamos construyendo un territorio donde nuestros niños son protagonistas. Estas jornadas no solo llevan alegría, también fortalecen los lazos familiares y el amor por nuestra comunidad”, manifestó.

La emoción también se reflejó en las voces de los padres y madres de familia que acompañaron la celebración. María Villamil, madre asistente al evento, destacó la magnitud y el impacto de la jornada en los niños.

“Fue un espectáculo hermoso, lleno de magia y alegría. Nuestros niños disfrutaron cada momento y estoy segura de que este es un recuerdo que jamás olvidarán. Verlos felices es lo más valioso para nosotros como padres”, expresó con emoción.

Con el apoyo del Imderc Clemencia y la presentación especial del grupo Afro Impacto, la jornada estuvo cargada de música, baile y entretenimiento que hizo vibrar a grandes y pequeños.

Con estas iniciativas, la Alcaldía Municipal de Clemencia reafirma su compromiso de seguir construyendo un municipio donde la niñez sea feliz, activa y protagonista, consolidando a Clemencia como un verdadero territorio para jugar.